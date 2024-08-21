Політика

Передвиборча кампанія Гарріс за місяць зібрала $500 млн 
21 Серпня 2024 09:23
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Камала Гарріс
Камала Гарріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

З того часу, як віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала підтримку більшості делегатів з’їзду Демократичної партії, її передвиборча кампанія зібрала близько 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство називає зібрану Гарріс суму безпрецедентною і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада.

Чотири джерела, знайомі з процесом збору коштів, розповіли, що ця сума була зібрана на користь Гарріс за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.

Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на виборчі дільниці та переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата.

За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів, і вона швидко здобула підтримку, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

У липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів, унаслідок чого загальна сума грошей, зібраних нею і Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів, що, за даними кампанії, є найшвидшим подоланням цього порогу збору коштів в історії.

Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що в липні вона зібрала 138,7 мільйона доларів, а її готівкові кошти склали 327 мільйонів доларів.


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