Трамп скасував охорону Камали Гарріс

Президент США Дональд Трамп скасував охорону Секретної служби для колишньої віцепрезидентки та суперниці на президентських виборах 2024 року від Демократичної партії Камали Гарріс, повідомив старший чиновник Білого дому.

Зазвичай колишні віцепрезиденти отримують шість місяців охорони після завершення каденції.

За словами чиновника, охорону Гарріс було продовжено до одного року — до січня 2026 року — попереднім президентом Джо Байденом перед його відходом із посади минулого січня, пише Reuters.

У вересні Гарріс планує розпочати турне з презентацією своєї книги-мемуарів «107 днів», присвяченої її невдалій президентській кампанії. Вона була кандидатом від демократів протягом 107 днів після того, як Байден залишив гонку після проблемного дебатного виступу проти Трампа. У листопаді Трамп переміг Гарріс на виборах.

Лист до Гарріс, датований четвергом, повідомляє, що скасування додаткової охорони набирає чинності з 1 вересня, повідомив чиновник. CNN першими оприлюднили зміст цього листа.

Кірстен Аллен, старша радниця Гарріс, у відповідь зазначила: «Віцепрезидентка вдячна Секретній службі США за професіоналізм, відданість і незмінну турботу про безпеку».

Сенатор США Адам Шифф, демократ із Каліфорнії та частий критик Трампа, назвав цей крок «ще одним небезпечним нагадуванням, що для Дональда Трампа немає важливішого завдання, ніж помста».

Раніше Гарріс оголосила, що не братиме участі у виборах губернатора Каліфорнії у 2026 році.

Трамп також скасовував федеральну охорону для інших осіб, які критикували його, зокрема колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона. У березні він скасував охорону для дітей Байдена — Гантера та Ешлі.