Політика

“Я нею глибоко захоплююсь” – Байден прокоментував поразку Гарріс
7 Листопада 2024 07:08
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байден, Камала Гарріс
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, вказавши, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин.

Про це заявив Байден на сайті Білого дому.

“Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся”.

“За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців”.

За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс (на посаду віцепрезидентки – ред.), яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, було найпершим і найкращим.

“Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію.

Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців.

…вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки”.


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