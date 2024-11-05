Політика

Влада американського селища Діксвілл-Нотч оголосили про перші результати виборів президента США
5 Листопада 2024 09:05
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вибори, Камала Гарріс, сша, трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Мешканці селища Діксвілл-Нотч, у штаті Нью-Гемпшир віддали про три голоси за Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Голосували четверо республіканців і двоє незалежних виборців. Селище Діксвілл-Нотч першим оголошує свої результати у день виборів.

Мешканці традиційно збираються в закритому готелі рівно опівночі для голосування.

“Якщо ми зможемо допомогти людям зрозуміти, що голосування є важливою частиною їхніх прав як американських громадян, це, мабуть, стане основним нашим досягненням”, – заявив один з виборців міста Лес Оттен.


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