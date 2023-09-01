Суспільство

Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM

1 Вересня 2023 07:09
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пентагон, ракети, україна

Міноборони США замовило у компанії Raytheon ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM для України.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Американська компанія Raytheon Missiles and Defence (штат Арізона) закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 млн доларів.

Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Зазначається, що це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.


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