Пентагон розробив нову секретну стратегію боротьби з дронами

Міністр оборони США Ллойд Остін підписав нову секретну стратегію для протидії загрозам, пов’язаним з безпілотними системами.

Згідно з незасекреченою інформацією, оприлюдненою Міністерством оборони, можливості дронів постійно зростають, що створює серйозну загрозу для США та їхніх союзників.

За словами прес-секретаря Пентагону Пета Райдера, завдяки розвитку комерційних технологій і покращенню штучного інтелекту, автономності та мережевої взаємодії, безпілотники змінюють способи досягнення військових цілей, як з боку держав, так і недержавних акторів.

Нова стратегія посилює зусилля, вже здійснювані Пентагоном для боротьби з цією загрозою. Райдер зазначив, що дрони становлять як негайну, так і постійну небезпеку для американських сил, об’єктів та активів як за кордоном, так і в самих США.

За словами представників Пентагону, нова стратегія спрямована на забезпечення комплексного підходу до боротьби з цією загрозою, в тому числі через запуск кількох великих ініціатив, таких як Об’єднаний офіс з протидії малим БПЛА та ініціатива “Реплікатор 2”, що має на меті захист від малих безпілотників.

Хоча сама стратегія залишається засекреченою, відомі частини її інформаційної довідки дають уявлення про зусилля Пентагону в рамках цієї ініціативи.