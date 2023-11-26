Політика

Пентагон повідомив про розмову Остіна і Умєрова

26 Листопада 2023 17:22
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пентагон, Умєров

Міністр оборони США Ллойд Остін в суботу телефоном обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим ситуацію на полі бою в Україні, повідомив речник Пентагона Пет Райдер.

“Міністр Остін засудив безперервний обстріл з боку Росії ракетами та безпілотними літальними системами українських міст та критичної інфраструктури. Також сторони обговорили пріоритети безпекової допомоги у той час, як Україна продовжує боротися з російською агресією”, – йдеться в повідомленні оборонного відомства. Пет Райдер також зазначив, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

“Обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення спроможностей українського війська”, – повідомив Умєров у Facebook. Він додав, що “наголосив на масовій атаці російських безпілотників на українські міста та критичну інфраструктуру в День пам’яті жертв Голодоморів”.

Минулого тижня на віртуальній зустрічі Контактної групи з оборони Україні у так званому форматі “Рамштайн”, Ллойд Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити постачання систем протиповітряної оборони й оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

“Перед Україною – нова зима у війні і я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити населення”, – заявив Остін на відкритті засідання Контактної групи.

Остін відзначив новий пакет допомоги, який США надали Україні, а також пакет допомоги Німеччини, який включає зокрема засоби для протиповітряної оборони та 155-мм снаряди.

20 листопада Вашингтон оголосив про надання Києву чергового пакету військової допомоги загальною сумою 100 мільйонів доларів.


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