Політика

Пентагон без публічного афішування збільшив військову допомогу Ізраїлю, – Bloomberg

15 Листопада 2023 09:58
читать на русском →
сша, ізраїль

Міністерство оборони США без розголосу збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон виконує запити Армії оборони Ізраїлю, які включають збільшення кількості ракет з лазерним наведенням для парку бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снаряди, прилади нічного бачення, боєприпаси для знищення бункерів і нові армійські машини.

Такі дані випливають із внутрішнього списку Міноборони США, йдеться у публікації.

Постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи “Залізний купол” та “розумних бомб” Boeing Co.

“Зброя, яку Ізраїль шукає в ході боротьби з ХАМАСом, визнаною терористичним угрупованням у США та Європейському Союзі, перерахована в документі під назвою “Запити старшого лідера Ізраїлю”, датованому кінцем жовтня і циркулюючим у Пентагоні”, – пише видання.

Згідно з документом, зброя або вже поставляється, або Міноборони США працює над тим, щоб зробити її доступною із запасів у Штатах та Європі.

Згідно з підрахунками, станом на кінець жовтня до Ізраїлю було доставлено усі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 запрошених протибункерних боєприпасів M141 та не менше 3500 приладів нічного бачення.

У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно “використовує кілька напрямків – від внутрішніх запасів до промислових каналів США – щоб гарантувати, що Ізраїль має засоби для самозахисту”.

“Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня”, – розповіли у Міноборони США.

У заяві Пентагону також йдеться про те, що Штати оперативно постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це не рахуючи перехоплювачі для “Залізного бані” та медичного додаткового обладнання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Листопада 2023 10:18

У Харкові затримали доцента університету, який працював на російське ГРУ
15 Листопада 2023 11:21

Кембриджський словник вибрав головне слово 2023 року
15 Листопада 2023 08:34

РФ намагається повернути собі ініціативу на фронті, – ISW
15 Листопада 2023 08:17

Сили оборони за добу знищили 58 артсистем ворога, – Генштаб
15 Листопада 2023 07:33

На Донеччині росіяни влучили у багатоповерхівку, є загибла
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
усі думки