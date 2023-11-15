Пентагон без публічного афішування збільшив військову допомогу Ізраїлю, – Bloomberg

Міністерство оборони США без розголосу збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон виконує запити Армії оборони Ізраїлю, які включають збільшення кількості ракет з лазерним наведенням для парку бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снаряди, прилади нічного бачення, боєприпаси для знищення бункерів і нові армійські машини.

Такі дані випливають із внутрішнього списку Міноборони США, йдеться у публікації.

Постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи “Залізний купол” та “розумних бомб” Boeing Co.

“Зброя, яку Ізраїль шукає в ході боротьби з ХАМАСом, визнаною терористичним угрупованням у США та Європейському Союзі, перерахована в документі під назвою “Запити старшого лідера Ізраїлю”, датованому кінцем жовтня і циркулюючим у Пентагоні”, – пише видання.

Згідно з документом, зброя або вже поставляється, або Міноборони США працює над тим, щоб зробити її доступною із запасів у Штатах та Європі.

Згідно з підрахунками, станом на кінець жовтня до Ізраїлю було доставлено усі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 запрошених протибункерних боєприпасів M141 та не менше 3500 приладів нічного бачення.

У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно “використовує кілька напрямків – від внутрішніх запасів до промислових каналів США – щоб гарантувати, що Ізраїль має засоби для самозахисту”.

“Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня”, – розповіли у Міноборони США.

У заяві Пентагону також йдеться про те, що Штати оперативно постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це не рахуючи перехоплювачі для “Залізного бані” та медичного додаткового обладнання.