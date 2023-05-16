Суспільство

Пекін вимагає від закордонних посольств прибрати знаки підтримки України

16 Травня 2023 17:04
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Влада Китаю попросила іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для “політичної пропаганди”, очевидно, маючи на увазі знаки, що демонструють підтримку України.

Про це пише УП з посиланням на японське інформаційне агентство “Kyodo”.

Багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням українського прапора та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність із Україною, яка бореться з російським вторгненням.

У повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди і “уникати конфліктів між державами”.

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших країн. Ніхто з них не зняв вивіски. Серед посольств у Пекіні, які демонструють підтримку України, є посольства Канади, Німеччини та Польщі, зазначає “Kyodo”.

У повідомленні також йдеться про те, що посольства і міжнародні організації “зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил”, хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вважається, що лист було надіслано всім дипломатичним місіям у Китаї.

Європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодних розумних підстав перешкоджати державі висловлювати свої наміри, і що вони не будуть виконувати це прохання.


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