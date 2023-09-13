Суспільство

Патріарх Кирило закликав росіян йти на війну

13 Вересня 2023 09:09
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церква, рф

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали “сили зла”.

Про це йдеться у його заяві на сайті РПЦ.

Під час виступу в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі патріарх згадав полководця Олександра Невського та закликав громадян РФ наслідувати йому та стати на “захист батьківщини”.

“Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, церква має бути мобілізована – насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї”, – заявив Кирило у своїй проповіді. 

За словами голови російської церкви, на фронті загинули вже п’ять військових священників. А тому, московський патріарх вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.


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