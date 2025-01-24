Кримінал

Паспорти, посвідчення й військові квитки: Правоохоронці викрили “фабрику” підробних документів
24 Січня 2025 12:52
читать на русском →

Правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення і збуту підроблених документів, яка приносила організаторам мільйонні прибутки щомісяця.

У ході спецоперації затримали головних фігурантів, яким тепер загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє Нацполіція.

Організатором злочинного бізнесу став 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив спільників з різних регіонів України. Зловмисники пропонували широкий асортимент підробок: від паспортів, водійських посвідчень і техпаспортів до службових документів СБУ, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та навіть військових квитків.

Замовлення приймали через Telegram, а для уникнення викриття використовували конспіративні методи: одноденні SIM-карти, відправлення через поштомати без камер відеоспостереження, яке здійснювали переважно вночі.

Вартість документів залежала від складності та терміновості. Наприклад, водійське посвідчення коштувало понад 8 тисяч гривень, закордонний паспорт — близько 2 тисяч доларів, а “службове посвідчення” співробітника СБУ чи Нацполіції — 1,5 тисячі доларів.

Правоохоронці підрахували, що прибутки злочинної групи сягали від двох до трьох мільйонів гривень щомісяця.

Оперативники заблокували підпільну “фабрику” підробних документів / Фото: Нацпоілція

У ході понад 30 обшуків, проведених працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, СБУ та БЕБ, було вилучено незаповнені посвідчення різних державних органів, гербові печатки, заготовки паспортів та водійських посвідчень, а також ескізи печаток із російською символікою.

Головних фігурантів затримано. Їм оголосили підозру за ч. 1 і ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 17:09

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:50

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 16:53

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:01

В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень
24 Січня 2025 15:42

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки