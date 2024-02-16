Політика

Пашинян заявив, що Азербайджан планує “повномасштабну війну” проти Вірменії

16 Лютого 2024 08:26
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Азербайджан, вірменія
Нікол Пашинян / АР

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 15 лютого заявив, що Азербайджан планує “повномасштабну війну” проти Вірменії.

Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо, передає Суспільне.

Напруженість між двома кавказькими сусідами залишається високою після того, як у вересні минулого року Баку повернув регіон Нагірний Карабах, який населяли вірмени.

“Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії. Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану”, — сказав Пашинян на засіданні уряду.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до свого ексклаву Нахічевань.


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