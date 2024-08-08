Спорт

Парвіз Насібов – срібний призер Олімпійських ігор
8 Серпня 2024 20:54
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олімпіада
Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов / Фото: REUTERS

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов програв іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі у вирішальній сутичці на Олімпіаді-2024.

Парвіз здобув першу активність заробивши 2 бали на початку поєдинку, пізніше Есмаїлі отримав партер, який українець, на жаль, не зміг реалізувати. Перший поєдинок завершився з перевагою Насібова 3:0, але вже на старті другого періоду Лейвесі спочатку провів швидку атаку, а потім отримав бал за пасивність українського борця, зрівнявши рахунок.

Ближче до середини періоду українець здійснив кидок через себе, але таким чином дозволив іранцю себе накрити, тож рахунок одразу зрівнявся до позначки 5:5, під кінець поєдинку представник Ірану виборов один бал, та тримав переможний рахунок до кінця.

Насібов здобув третю срібну та дев’яту загалом медаль України на Олімпійських іграх у Парижі.


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