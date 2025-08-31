Парубія поховають у Львові 2 вересня

Зеленський: росія зазнала понад 290 тисяч втрат з початку року, найбільше – на Донеччині

У Києві попрощалися з мамою та її 2-річною донькою, яких вбили російські нелюди

За інформацією міської влади, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному соборі Святого Юра відбудеться парастас.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Колишнього Голову Верховної Ради Андрія Парубія, який загинув унаслідок збройного нападу 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.