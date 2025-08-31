Парубія поховають у Львові 2 вересня

Колишнього Голову Верховної Ради Андрія Парубія, який загинув унаслідок збройного нападу 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За інформацією міської влади, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному соборі Святого Юра відбудеться парастас.
У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у соборі Святого Юра розпочнеться чин похорону.
Загальноміська церемонія прощання відбудеться на площі Ринок, біля Ратуші, орієнтовно о 13:30.
Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.