        Парубія поховають у Львові 2 вересня

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 15:55
        Андрій Парубій / Фото з X @Archy_A
        Колишнього Голову Верховної Ради Андрія Парубія, який загинув унаслідок збройного нападу 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

        Про це у Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

        За інформацією міської влади, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному соборі Святого Юра відбудеться парастас.

        У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у соборі Святого Юра розпочнеться чин похорону.

        Загальноміська церемонія прощання відбудеться на площі Ринок, біля Ратуші, орієнтовно о 13:30.

        Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.


