Політика

Парламент змінив склад комісії з питань облаштування фортифікацій

4 Червня 2024 15:08
рада
Будівля Верховної Ради України / Фото: ВРУ

Рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Як повідомив повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у “Слузі Народу” депутата Єлізавету Богуцьку змінюють на Ігоря Мурдія.

Депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.

У травні рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від “Слуги народу”.

Після цього з’ясувалося, що до складу тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій увійшли депутати від забороненої ОПЗЖ. Зокрема, Віталій Борт 16 січня 2014 року голосував за “диктаторські закони”. 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області.


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