Суспільство

Парламент ухвалив закон про Сили безпілотних систем
3 Вересня 2024 15:05
читать на русском →
армія, закон, рада
Ілюстративне фото / Сили безпілотних систем

Рада підтримала в другому читанні й в цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів сил ЗСУ нової структури – Сил безпілотних систем.

Рішення підтримали 294 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Сили безпілотних систем – це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Вересня 2024 18:34

Понад 50 загиблих: прокуратура розпочала розслідування щодо російського удару по Полтаві
3 Вересня 2024 18:15

Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, – Генштаб
3 Вересня 2024 17:25

До Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів
3 Вересня 2024 15:28

Член наглядової ради Укренерго заявили про відставку через звільнення Кудрицького
3 Вересня 2024 14:43

США близькі до угоди про постачання Україні далекобійних крилатих ракет, – Reuters 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки