Парламент ухвалив закон про Сили безпілотних систем

Рада підтримала в другому читанні й в цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів сил ЗСУ нової структури – Сил безпілотних систем.

Рішення підтримали 294 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Сили безпілотних систем – це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.