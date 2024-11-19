Парламент самопроголошеної Абхазії прийняв відставку президента

Парламент самопроголошеної Абхазії ухвалив рішення про відставку президента Аслана Бжанії.

За інформацією “Ехо Кавказу“, під час голосування з 31 депутата 28 підтримали рішення, один висловився проти, а два бюлетені визнали недійсними.

Тимчасово обов’язки глави невизнаної республіки виконуватиме віцепрезидент Бадра Гунба, а прем’єр-міністром призначено Валерія Бганбу, який раніше очолював парламент.

Відставка стала результатом протестів опозиції, що спалахнули 15 листопада у Сухумі. Мітингувальники, обурені умовами російсько-абхазької “інвестиційної угоди”, прорвалися до будівель уряду та адміністрації президента.

Заяву про відставку Аслан Бжанія подав 19 листопада, після переговорів між владою та опозицією.