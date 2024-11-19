Політика

Парламент самопроголошеної Абхазії прийняв відставку президента
19 Листопада 2024 17:13
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Абхазія, грузія
Президент самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія / Фото з соцмереж

Парламент самопроголошеної Абхазії ухвалив рішення про відставку президента Аслана Бжанії.  

За інформацією “Ехо Кавказу“, під час голосування з 31 депутата 28 підтримали рішення, один висловився проти, а два бюлетені визнали недійсними.  

Тимчасово обов’язки глави невизнаної республіки виконуватиме віцепрезидент Бадра Гунба, а прем’єр-міністром призначено Валерія Бганбу, який раніше очолював парламент.  

Відставка стала результатом протестів опозиції, що спалахнули 15 листопада у Сухумі. Мітингувальники, обурені умовами російсько-абхазької “інвестиційної угоди”, прорвалися до будівель уряду та адміністрації президента.  

Заяву про відставку Аслан Бжанія подав 19 листопада, після переговорів між владою та опозицією.


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