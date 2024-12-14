Політика

Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту Юн Сок Йолю
14 Грудня 2024 11:03
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Підрахунок бюлетенів для голосування з питання імпічменту президента Юн Сук Йоля в головній палаті Національних зборів у Сеулі 14 грудня 2024 року / Фото Yonhap

Парламент Південної Кореї з другої спроби проголосував за імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який раніше ввів воєнний стан у країні. Про це повідомило агентство Yonhap.

Рішення про імпічмент підтримали 204 депутати, 85 проголосували проти. Ще три людини утрималися від голосування, вісім бюлетенів визнали недійсними.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні під час телевиступу ввечері 3 грудня. За його словами, на це рішення вплинули спроби опозиції ініціювати процедуру імпічменту проти ключових урядових фігур і чиновників.

Корейський глава також згадав урізання бюджету на боротьбу з наркотиками та виплати військовим, через яке Південна Корея, на його думку, «стикається з кризою громадського порядку».

Лі Дже Мен, лідер опозиційної «Демократичної партії Кореї», яка має більшість у парламенті, назвав воєнний стан «неконституційним». Хан Дон Хун, лідер консервативної «Партії народної влади», до якої входить президент, оцінив рішення очільника «помилковим» і пообіцяв «зупинити його разом із народом».

Того ж дня парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. 7 грудня парламентарії спробували оголосити імпічмент Юн Сок Йолю, але не змогли набрати потрібну кількість голосів для проведення процедури через протидію провладних депутатів, які покинули зал засідань.

У день голосування щодо імпічменту Юн Сок Йоль звернувся до нації, повідомивши, що шкодує про своє рішення.


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Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту Юн Сок Йолю
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