Парламент Італії схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні на 2024 рік

Парламент Італії остаточно затвердив рішення уряду щодо військової допомоги Україні у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

Зазначається, що таким чином Італія остаточно затвердила рішення уряду про продовження військової допомогу Києву до кінця 2024 року.

Після схвалення відповідного указу урядом у грудні міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Італія «знову вирішила бути на боці свободи країн і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру».

Наприкінці січня Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року.