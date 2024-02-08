Політика

Парламент Італії схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні на 2024 рік

8 Лютого 2024 14:44
читать на русском →
україна, італія
Ілюстрація з відкритих джерел

Парламент Італії остаточно затвердив рішення уряду щодо військової допомоги Україні у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

Зазначається, що таким чином Італія остаточно затвердила рішення уряду про продовження військової допомогу Києву до кінця 2024 року.

Після схвалення відповідного указу урядом у грудні міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Італія «знову вирішила бути на боці свободи країн і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру».

Наприкінці січня Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2024 17:00

Нацбанк планує ввести обмеження карткових переказів і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали
8 Лютого 2024 16:36

Переможниці національного відбору Alyona Alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на Євробаченні-2024
8 Лютого 2024 16:05

Шольц звернувся до ЄС і США із закликом активізувати зусилля з надання допомоги Україні
8 Лютого 2024 15:13

Мінус один: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти Росії
8 Лютого 2024 12:33

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки