Політика

Парламент Болгарії пропонує передати Україні непридатні до використання ракети С-300

26 Вересня 2023 20:08
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Болгарія, зброя

Депутати болгарського парламенту внесли 26 вересня проєкт рішення про надання Україні непридатних до використання зенітних ракет С-300, повідомляє The Sofia Globe.

Депутати сподіваються, що українці відремонтують ці ракети і вони стануть придатні для використання протиповітряною обороною.

Проект рішення також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набої калібру 5,56 мм зі своїх запасів.

“Наша держава не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.


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