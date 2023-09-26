Парламент Болгарії пропонує передати Україні непридатні до використання ракети С-300

Депутати болгарського парламенту внесли 26 вересня проєкт рішення про надання Україні непридатних до використання зенітних ракет С-300, повідомляє The Sofia Globe.

Депутати сподіваються, що українці відремонтують ці ракети і вони стануть придатні для використання протиповітряною обороною.

Проект рішення також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набої калібру 5,56 мм зі своїх запасів.

“Наша держава не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.