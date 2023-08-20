Спорт

Папа Гуйє став новим віце-президентом “Металіста”

20 Серпня 2023 12:53
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футбол

Рада директорів “Металіста” 19 серпня призначила на посаду віце-президента клубу колишнього футболіста клубу Папа Гуйє.

Про це повідомили у прес-службі “Металіста”, пише Суспільне.

“Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв’язання питань із документами”, — повідомили у прес-службі з посиланням на директора клубу Валерія Григу.

За його словами, Гуйє повністю заслужив на таку посаду.

“Оскільки спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво “Металіста” прийняло рішення призначити Папа Гуйє віце-президентом”, — зазначив Валерій Грига.

39-річний сенегальський футболіст Папа Гуйє виступав за харківський “Металіст” з 2006 по 2015 рік. Також він представляв команди “Дніпро-1”, “Волинь”, “Карпати”, “Дніпро” тощо.

Професійну кар’єру Гуйє завершив у 2021 році.


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