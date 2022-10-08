Паніка та черги: у Криму ввели обмеження на купівлю продуктів і пального

Вибухи на Кримському мосту можуть спричинити справжній колапс на самому півострові. Передовсім це пов’язано з транспортним сполученням, а отже – підвезенням продовольства.

У зв’язку з цим, влада півострова вирішила трішки прикрутити гайки. Стосуються вони покупок як палива, так і продовольства.

Це спричинило неабияку паніку серед жителів тимчасово окупованого півострову. Зокрема, багатокілометрові черги утворилися і на всіх автозаправних станція Криму.

Так званий губернатор Севастополя заявив, що бензин у каністри не продаватиметься. Також він повідомив, що в регіоні запроваджується обмеження на відпуск товарів бакалійної групи: в одні руки до 3-х кілограмів або трьох пачок продуктів.

За його словами, бензину в місті вистачить на 40 діб. Запасів цукру, борошна та макаронів вистачить на 20-30 днів.

Місцеві жителі також скаржаться, що з банкоматів неможливо зняти готовку: її або вже немає, або банкомати не працюють.

Водночас заступник “міністра” промполітики Криму заявив що, ніхто нічого не обмежує, і не планує цього робити.

До слова, вибухи на Кримському мосту завдали чималих збитків окупантам. Їх уже встигли підрахувати у всеросійському союзі страхувальників. Вони вважають, що втрати коливаються у межах 200 – 500 мільйонів рублів. Якщо перевести у гривневий еквівалент, то мовиться про 119 – 297 мільйонів.