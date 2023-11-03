Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю

Палата представників США в четвер, 2 листопада, ухвалила законопроєкт про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 млрд доларів. Документ не передбачає допомоги для України, пише The New York Times.

Законопроєкт, запропонований республіканцями, підтримали 226 членів Палати, проти проголосували 196, що є поганим результатом, оскільки всі попередні пакети допомоги Ізраїлю користувалися широкою підтримкою, пише NYT.

Проєкт передбачає, що основна частина суми піде на озброєння для Ізраїлю, включно з 4 млрд доларів на системи ПРО Залізний купол і Праща Давида. Сюди також входять 200 млн доларів на захист американського персоналу та евакуацію громадян США. У законопроєкті не врахували гуманітарну допомогу Газі, про яку просив президент США Джо Байден.

Сенат може відхилити ухвалений Палатою представників проєкт і замість нього розробити власний двопартійний законопроєкт, сказав сенатор від Демократичної партії Чак Шумер. Він анонсував проєкт, який міститиме допомогу Ізраїлю та Україні, як раніше пропонував Байден.

Суперечка, що виникла з цього питання, може тривати кілька тижнів, ідеться в матеріалі NYT.