Озброєний напад на машину ТЦК у Харкові: поліція затримала підозрюваного

Увечері 13 січня близько 20:10 у Харкові на вулиці Полтавській шлях сталася бійка між цивільними та працівниками ТЦК. В автівці військових розбили вікно, один з нападників був озброєний.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Як розповіли правоохоронці, мікроавтобусу, який перевозив мобілізованих, перекрили дорогу.

“З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку”, – йдеться в повідомленні.

Після цього поліція затримала одного з нападників – в машині 49-річного чоловіка знайшли стартовий пістолет та набої до нього. Також поліцейські вилучили автомобіль затриманого.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями “Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань” та “Хуліганство” Кримінального кодексу України.

Поліція проводить слідчо-розшукові заходи щодо встановлення та затримання усіх причетних до нападу.