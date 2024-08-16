Кримінал

Озброєні українці намагалися потрапити до Румунії
16 Серпня 2024 21:03

Румунські правоохоронці провели пошукову операцію через незаконний перетин кордону українцями.

Про це пише видання PresaSM.

Прикордонна поліція Румунії повідомила, що близько 13:30 на територію країни проникло кілька осіб, імовірно учасників групи, яка раніше напала на український прикордонний патруль.

Зловмисники були озброєні бойовою зброєю та гранатами, яку, за даними PresaSM, могли відібрати в українських прикордонників.

Для пошуку порушників залучили поліціянтів, прикордонників та навіть гелікоптер. За кілька годин одного з підозрюваних затримали. Чоловік показав румунам, де саме залишив зброю у прикордонній ділянці. 

Як стверджує видання, затриманий попросив політичного притулку в країні. Другого підозрювана затримала українська сторона.


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