Озброєні українці намагалися потрапити до Румунії

Румунські правоохоронці провели пошукову операцію через незаконний перетин кордону українцями.

Про це пише видання PresaSM.

Прикордонна поліція Румунії повідомила, що близько 13:30 на територію країни проникло кілька осіб, імовірно учасників групи, яка раніше напала на український прикордонний патруль.

Зловмисники були озброєні бойовою зброєю та гранатами, яку, за даними PresaSM, могли відібрати в українських прикордонників.

Для пошуку порушників залучили поліціянтів, прикордонників та навіть гелікоптер. За кілька годин одного з підозрюваних затримали. Чоловік показав румунам, де саме залишив зброю у прикордонній ділянці.

Як стверджує видання, затриманий попросив політичного притулку в країні. Другого підозрювана затримала українська сторона.