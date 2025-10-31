Оточення Покровська нема – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Покровську присутні росіяни, яких, проте, знищують українські війська. Станом на ранок 31 жовтня особливих змін у місті немає, оточення не фіксується, ситуація контролюється українськими Силами оборони.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу, який транслювали “Єдині новини”.

«Ситуація в Покровську складна. Всі їхні сили там. Ви знаєте, що на цьому напрямку 170 тис. зосереджено ворога. Дуже багато. Вранці я розмовляв із головкомом — змін у Покровську немає. У Покровську є «рускіє». Наші їх знищують, знищують потроху — тому що треба берегти також особовий склад», — сказав він.

Зеленський наголосив, що на сьогодні немає оточення Покровська, ситуацію там контролюють українські сили.

Голова СБУ Василь Малюк зауважив, що росіяни задекларували взяття Покровська ще рік і три місяці тому. За його словами, за цей час вони пройшли 7 км.

“Але вбитими вони втратили десятки і десятки тисяч. Я мовчу за поранених”, — сказав він.

Зі свого боку Президент наголосив, що під час аналізу воєнної ситуації важливо дивитися на те, що відбувається з обох сторін.

“Вони (росіяни) домінують дронами і дронами контролюють логістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їхню логістику. І якщо ми кажемо, що наші хлопці (…) йдуть 5-10 км пішки (коли є насичення дронів, хлопців технікою не підвезуть), то ви повинні подивитись на той бік і зрозуміти, звідки “рускіє” ідуть пішки. Ви побачите, що там десь в районі кілометрів 25-30 км вони ідуть”, — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз іде важка битва за Покровськ, який росіяни прагнуть взяти за будь-яку ціну. За словами Президента, росіянам не вдалося взяти Суми, Куп’янськ, Добропілля, Запоріжжя.