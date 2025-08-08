        Суспільство

        ОСУВ “Хортиця” відтепер називається “Дніпро”

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 09:33
        читать на русском →

        Оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” з 8 серпня отримало нову назву — тепер воно називається ОСУВ “Дніпро”.

        Про це стало відомо з оновленого запису у телеграм-каналі угруповання.

        Реклама

        В Україні залишається лише один тимчасовий орган військового управління рівня ОСУВ — “Дніпро”, який відповідає за ділянку фронту від Харківщини до Дніпропетровської області.

        Раніше оперативне угруповання військ “Таврія” було перейменоване на угруповання військ (сил) “Південь”. Зміни відбуваються в межах переходу Збройних сил на корпусну систему.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини