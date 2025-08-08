ОСУВ “Хортиця” відтепер називається “Дніпро”

Оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” з 8 серпня отримало нову назву — тепер воно називається ОСУВ “Дніпро”.

Про це стало відомо з оновленого запису у телеграм-каналі угруповання.

Реклама

В Україні залишається лише один тимчасовий орган військового управління рівня ОСУВ — “Дніпро”, який відповідає за ділянку фронту від Харківщини до Дніпропетровської області.

Раніше оперативне угруповання військ “Таврія” було перейменоване на угруповання військ (сил) “Південь”. Зміни відбуваються в межах переходу Збройних сил на корпусну систему.