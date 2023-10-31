Політика

Остін та Блінкен намагатимуться переконати Конгрес схвалити єдиний пакет для підтримки України та Ізраїлю 

31 Жовтня 2023 16:03
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блінкен, ізраїль, україна

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок будуть переконувати Конгрес схвалити єдиний пакет на 106 млрд доларів для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Америки.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters

Блінкен та Остін дадуть свідчення комітету з асигнувань американського Сенату щодо відповідного запиту Байдена.

Стверджуючи, що підтримка американських партнерів є життєво важливою для національної безпеки, Байден запросив у Конгресу схвалити для України подальшу допомогу на суму 61,4 млрд доларів.

Байден також попросив 14,3 млрд доларів для Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу – в тому числі для Ізраїлю та Гази – 13,6 млрд доларів на безпеку кордону США, 4 млрд доларів на військову допомогу та державне фінансування для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.

Але республіканці, які очолюють Палату представників, виступають проти об’єднання двох питань. Опитування громадської думки показують, що громадська підтримка допомоги Україні зменшується, і багато республіканців, особливо ті, хто найбільше підтримує колишнього президента Дональда Трампа, виступають проти цього.


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