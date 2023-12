Остання група військових ЗСУ залишила Велику Британію після закінчення навчання

Сьогодні, 21 грудня, остання група українських військовослужбовців, які проходили курс підготовки у Великій Британії, залишила країну.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

“Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої боротьби за свободу. Остання група солдатів покинула Велику Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що перед від’їздом українських військових, їхні колеги з британської армії влаштували для них святкування Різдва, щоб “побажати їм добра”.

The UK has helped train 32,000 Ukrainian troops for their ongoing fight for freedom. The latest cohort of soldiers has left the UK to return to the frontline in time for Christmas.



This week their new friends in the UK Armed Forces held a Christmas celebration to wish them well. pic.twitter.com/u6xuPJL6Zs