Остання група військових ЗСУ залишила Велику Британію після закінчення навчання

Сьогодні, 21 грудня, остання група українських військовослужбовців, які проходили курс підготовки у Великій Британії, залишила країну.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

“Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої боротьби за свободу. Остання група солдатів покинула Велику Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що перед від’їздом українських військових, їхні колеги з британської армії влаштували для них святкування Різдва, щоб “побажати їм добра”.