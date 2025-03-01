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Останній дзвінок по Skype відбудеться у травні
1 Березня 2025 15:08
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Ілюстративне фото / Фото Reuters
Ілюстративне фото / Фото Reuters

Skype востаннє задзвонить 5 травня, коли компанія Microsoft припинить роботу сервісу інтернет-дзвінків, що існував два десятиліття і змінив спосіб спілкування між людьми через кордони, передає Reuters.

Закриття Skype допоможе Microsoft зосередитися на власному сервісі Teams, спростивши свої комунікаційні пропозиції, заявив у п’ятницю софтверний гігант.

Заснований у 2003 році Skype швидко зруйнував індустрію стаціонарного телефонного зв’язку на початку 2000-х років і зробив компанію відомим ім’ям, яке на піку своєї популярності налічувало сотні мільйонів користувачів. Але в останні роки платформа намагається не відставати від більш простих у використанні та надійних конкурентів, таких як Zoom та Slack від Salesforce.

Занепад частково пояснювався тим, що технологія, яка лежить в основі Skype, не була пристосована до ери смартфонів.

Коли пандемія та робота з дому посилили потребу в ділових онлайн-дзвінках, Microsoft почала боротися за Teams, активно інтегруючи її з іншими програмами Office, щоб залучити корпоративних користувачів, які колись були основною базою для Skype.

Щоб полегшити перехід з платформи, її користувачі зможуть безкоштовно увійти в Teams на будь-якому підтримуваному пристрої, використовуючи свої існуючі облікові дані, а чати і контакти будуть перенесені автоматично.

Таким чином, Skype стане останньою з низки невдалих проєктів Microsoft, таких як веб-браузер Internet Explorer і його Windows Phone. Інші великі технологічні компанії також боролися з інструментами онлайн-спілкування, а Google зробив кілька спроб за допомогою додатків, включаючи Hangouts і Duo.

Microsoft відмовилася поділитися останніми даними про кількість користувачів Skype і заявила, що скорочення робочих місць у зв’язку з переходом не відбудеться. Вона додала, що Teams має близько 320 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Коли Microsoft купила Skype у 2011 році за 8,5 мільярдів доларів, перебивши пропозицію Google і Facebook – найбільша угода на той час – сервіс мав близько 150 мільйонів користувачів щомісяця; до 2020 року ця цифра впала приблизно до 23 мільйонів, незважаючи на короткочасне зростання під час пандемії.

У п’ятницю Microsoft заявила, що «Skype був невід’ємною частиною формування сучасних комунікацій».

«Для нас велика честь бути частиною цього шляху».


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