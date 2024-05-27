Політика

Осло перерахує понад 1 млн євро на дитячу реабілітацію у Львові

27 Травня 2024 12:50
норвегія, Львів
Андрій Садовий та Ейрік Ле Сульберґ / Facebook

Норвезьке місто Осло перерахує понад 1 млн євро на дитячу реабілітацію у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Осло перерахує на дитячу реабілітацію у Львові 15 млн норвезьких крон.

“Фантастичні новини з Норвегії! Після нашого останнього візиту міська рада Осло вирішила підтримати проєкт UNBROKEN Ukraine! Місто перерахує 15 мільйонів норвезьких крон (1,3 млн €) на дитячу реабілітацію у Львові”, – написав Садовий.

За його словами, це дуже велика допомога для діток. Він також подякував за підтримку та співпрацю керуючому меру Осло Ейріку Ле Сульберґу.


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