“Оскар-2026”: у списку є російські стрічки, Україна до номінантів не потрапила

Американська кіноакадемія оприлюднила список номінантів на 98-му премію «Оскар». Українських фільмів серед них немає, водночас до переліку потрапили дві російські стрічки.

Про це йдеться на сайті “Оскара”.

Згідно з оприлюдненим переліком, жодна українська стрічка цього року не була номінована.

Дві українські роботи входили до короткого списку претендентів — документальний фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова та анімаційна короткометражка “Я померла в Ірпені” Анастасії Фалілеєвої. Проте до фінального списку номінантів вони не потрапили.

Водночас у переліку номінантів присутні дві російські стрічки. У категорії “Найкращий документальний фільм” представлено фільм “Містер Ніхто проти Путіна” (“Mr. Nobody against Putin”), що розповідає про російські школи та систему пропаганди. У номінації “Найкращий анімаційний фільм” змагатиметься мультфільм “Три сестри” (“The Three Sisters”) режисера Костянтина Бронзіта.

Найбільшу кількість номінацій цього року отримав фільм жахів “Грішники” (“Sinners”) — 16 із 24 можливих. Стрічка “Битва за битвою” (“One Battle after Another”) здобула 13 номінацій. Тімоті Шаламе став наймолодшим актором, який тричі за кар’єру був номінований у категорії “Найкраща чоловіча роль”.

За нагороду в категорії “Найкращий фільм року” змагатимуться “Бугонія” (“Bugonia”), “Формула-1” (“F1”), “Франкенштейн” (“Frankenstein”), “Гамнет” (“Hamnet”), “Марті Супрім. Геній комбінацій” (“Marty Supreme”), “Одна битва за іншою” (“One Battle after Another”), “Таємний агент” (“The Secret Agent”), “Сентиментальна цінність” (“Sentimental Value”), “Грішники” (“Sinners”) та “Потяг у снах” (“Train Dreams”).

Церемонія вручення премії “Оскар-2026” відбудеться 15 березня в театрі “Долбі” в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії вдруге стане комік Конан О’Брайен.