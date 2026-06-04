“Ось з ким воює хвора держава”: Зеленський вшанував пам’ять дітей, загиблих через агресію РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 707 українських дітей. За його словами, тисячі дітей також були поранені, викрадені або залишаються з невідомою долею.

Про це глава держави написав у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

Зеленський зазначив, що цей день є нагадуванням про «найболючіші епізоди війни, найбільшу несправедливість і зло, яке чинить Росія», коли жертвами стають найменш захищені та невинні — діти.

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«Зараз це щонайменше 707 українських дітей. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала, тисячі дітей, чия доля досі невідома», — наголосив президент.

Він підкреслив, що за статистикою стоять зруйновані дитячі мрії, плани та сподівання, а також біль батьків, які втратили своїх дітей.

«Наші українські діти. Комусь декілька днів, хтось пішов у перший клас, а у когось мав бути випускний. Ось з ким воює хвора держава. Ось кому протистоїть так звана друга армія світу, яка нездатна перемогти на полі бою і самостверджується на дітях», — заявив Зеленський.

Президент також закликав пам’ятати кожну загиблу дитину та наголосив на необхідності захищати дітей і домагатися покарання за злочини, скоєні Росією.

«Світла пам’ять кожній загиблій дитині. Вічний обов’язок для всіх нас — пам’ятати, захищати наших дітей та зробити все, щоб зло, яке принесла Росія, було покаране», — підсумував глава держави.