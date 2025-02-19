Кримінал

Організатори незаконного перетину кордону відправили через Тису чоловіка, який не вмів плавати
19 Лютого 2025 21:53
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На Закарпатті у Тисі ледь не втопився порушник кордону / Фото: ДПСУ
На Закарпатті у Тисі ледь не втопився порушник кордону / Фото: ДПСУ

Прикордонники на Закарпатті врятували 27-річного чоловіка, який ледь не загинув, намагаючись нелегально перетнути кордон із Румунією через Тису. Його витягли з-під загороджень у стані сильного переохолодження та надали необхідну допомогу.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.  

27-річного жителя Івано-Франківської області вночі виявив прикордонний наряд від відділу “Ділове” Мукачівського  загону. Чоловік кликав на допомогу. Замерзлого та з порізаними руками його знайшли на відстані 10 метрів до державного кордону.

“Прикарпатець заплутався у малопомітних загородженнях, коли виліз з води і вирішив повернутися назад в бік України. Від переохолодження чоловік ледь міг розмовляти. Його доставили у підрозділ, надали можливість переодягнутися та напоїли гарячим чаєм”, – розповіли в ДПСУ.

Порушник розповів прикордонникам, що мав намір незаконно потрапити в Румунію. Для цього він знайшов переправників, які за 9 тис. доларів обіцяли посприяти. Ділки запевнили, що перетинання кордону буде максимально безпечним, хоча й не приховували, що молодикові доведеться долати річку Тису. Під час подолання загороджувального паркану чоловік порізав руки, але продовжив рухатися до річки.

“Попри невміння плавати, він все ж поліз у воду, адже у темряві не зміг оцінити реальну небезпеку такого рішення. Стрімка течія миттєво збила його з ніг, підхопила і понесла в невідомому напрямку. У такий спосіб чоловік проплив 50 метрів та зміг вилізти на берег. У темряві він потрапив у загородження, з яких не зміг вибратися самотужки”, – йдеться в повідомленні.

Прикордонники вже встановили осіб, причетних до переправлення прикарпатця через кордон. На них чекає кримінальна відповідальність.

Зимова Тиса / Фото: ДПСУ

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