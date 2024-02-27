Політика

Організаторам польських протестів можуть заборонити в’їзд до України

27 Лютого 2024 18:59
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кордон, польща
Один із лідерів польських протестів Рафал Меклер / Фото з X Rafał Mekler

На засіданні Львівської обласної ради депутати підтримали звернення до уряду й правоохоронних органів щодо заборони на в’їзд та інших санкції для організаторів протестів на кордоні з Україною. Зокрема, обмеження просять запровадити проти одного з лідерів польських ультраправих Рафала Меклера.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської облради.

У тексті звернення депутати вказують, що саме відсутність санкцій проти організаторів блокади спричинила проблему з експортом української сільськогосподарської продукції до Польщі.

«Для початку варто показово заборонити в’їзд до України всім проросійським, так званим “активістам” радикальної партії “Конфедерація”, зокрема Рафалу Меклеру та його прибічникам», — йдеться у зверненні.

Крім СБУ та РНБО, депутати звернулися до Кабінету Міністрів, Міністерства зовнішніх справ, Служби зовнішньої розвідки України, та інших державних та правоохоронних структур.


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