Орбан знову спекулює на темі “різдвяного перемир’я”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який розкритикував його спроби “посередництва” у війні з Росією.

Орбан заявив, що Угорщина не реагуватиме на жодні “провокації”.

“Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність”, – написав Орбан.

Раніше Зеленський заявив, що Орбан не має важелів впливу на кремлівського диктатора Путіна, тому Києву не потрібне його посередництво.