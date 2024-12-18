Орбан знову спекулює на темі “різдвяного перемир’я”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який розкритикував його спроби “посередництва” у війні з Росією.
Орбан заявив, що Угорщина не реагуватиме на жодні “провокації”.
“Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність”, – написав Орбан.
Раніше Зеленський заявив, що Орбан не має важелів впливу на кремлівського диктатора Путіна, тому Києву не потрібне його посередництво.
We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024