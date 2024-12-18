Політика

Орбан знову спекулює на темі “різдвяного перемир’я”
18 Грудня 2024 16:46
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який розкритикував його спроби “посередництва” у війні з Росією.

Орбан заявив, що Угорщина не реагуватиме на жодні “провокації”. 

“Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність”, – написав Орбан.

Раніше Зеленський заявив, що Орбан не має важелів впливу на кремлівського диктатора Путіна, тому Києву не потрібне його посередництво.


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