Орбан заявив, що Росія вже перемогла у війні в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія перемогла у війні в Україні. Про це він сказав напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Володимиром Путіним, який відбудеться у п’ятницю, 15 серпня.

Про це пише Reuters.

Віктор Орбан зазнає критики з боку європейських лідерів за зв’язки його уряду з Росією та опозицію військовій допомозі Україні, тоді як його кабінет намагається відновити економіку після інфляційного шоку.

Орбан, який підтримував тісні зв’язки з Путіним навіть після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, у понеділок став єдиним лідером ЄС, який не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна мати свободу самостійно визначати своє майбутнє.

“Ми зараз говоримо так, ніби це безстрокова воєнна ситуація, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну. Єдине питання полягає в тому, коли і за яких обставин Захід, який стоїть за українцями, визнає, що це сталося, і що з цього випливатиме”, — сказав Орбан в інтерв’ю YouTube-каналу Patriot.

Угорщина, яка отримує більшість енергоносіїв з Росії, відмовляється надсилати зброю Україні. Орбан також категорично виступає проти вступу України до ЄС, заявляючи, що це зашкодить угорським фермерам та ширшій економіці.

Орбан зазначив, що Європа втратила можливість домовитися з Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує тим, що її майбутнє вирішуватиметься без її участі.

“Якщо тебе немає за столом переговорів, ти у меню. Коли два лідери сідають за стіл переговорів — американці та росіяни — і тебе туди не запрошують, ти не хапаєшся за телефон, не бігаєш, не кричиш ззовні”, — сказав Орбан.

Він додав, що частково виступив проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу “смішною та жалюгідною”.