Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівна партія “Грузинська мрія” і її уряд не дозволили перетворити Грузію на “другу Україну”.

Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, також відповідний допис він опублікував у себе в Facebook.

“Народ Грузії ухвалив рішення: проголосував за мир. Вони не дозволили своїй країні стати другою Україною”, – йдеться у дописі.

Крім цього Орбан припустив, що Грузія, можливо, єдина держава, у Конституції якої прописано, що всі уряди повинні не шкодувати зусиль, спрямовуючи їх на євроінтеграцію країни, тому за таких умов “смішно” ставити це під питання.