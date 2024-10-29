Політика

Орбан заявив, що перемога на виборах “Грузинської мрії” не дала країні “стати другою Україною”
29 Жовтня 2024 12:44
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грузія, орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе / Фото: REUTERS

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан  заявив, що керівна партія “Грузинська мрія” і її уряд не дозволили перетворити Грузію на “другу Україну”.

Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, також відповідний допис він опублікував у себе в Facebook.

“Народ Грузії ухвалив рішення: проголосував за мир. Вони не дозволили своїй країні стати другою Україною”, – йдеться у дописі.

Крім цього Орбан припустив, що Грузія, можливо, єдина держава, у Конституції якої прописано, що всі уряди повинні не шкодувати зусиль, спрямовуючи їх на євроінтеграцію країни, тому за таких умов “смішно” ставити це під питання.


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