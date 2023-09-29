Орбан заявив, що не вірить у вступ України до ЄС під час війни

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна, та вбачає у цьому проблему навіть для рішення про початок переговорів про вступ.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням слова Орбана в ефірі державного радіо.

Орбан заявив, що ЄС потрібно буде “відповісти на дуже довгі й складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення навіть про початок переговорів” про вступ України до ЄС.

“Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС. – Ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно”, – заявив Орбан.

Орбан зазначив, що для прийняття нових членів ЄС потрібна одностайна згода усіх 27 країн Євросоюзу, і в Угорщині для цього потрібне було б рішення парламенту.

“Коли я спілкуюся з депутатами, то не відчуваю палкого бажання угорського парламенту голосувати за вступ України до ЄС через два роки. Тож я був би обережним з такими амбітними планами”, – сказав Орбан, вочевидь відповідаючи на прогнози української віцепрем’єрки про те, що Україна буде готовою до вступу через два роки.