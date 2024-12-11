Політика

Орбан закликав Україну та Росію оголосити різдвяне перемир’я
11 Грудня 2024 19:47
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зеленський, орбан
Віктор Орбан та Володимир Зеленський / ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та Росії встановити різдвяне перемир’я та провести масштабний обмін полоненими.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.

“Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми зробили нову спробу досягти миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкий обмін полоненими”, — написав Орбан.

За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито відкинув цю пропозицію.

“Ми зробили все, що могли!” — підсумував угорський прем’єр.


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