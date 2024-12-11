Орбан закликав Україну та Росію оголосити різдвяне перемир’я

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та Росії встановити різдвяне перемир’я та провести масштабний обмін полоненими.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.

“Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми зробили нову спробу досягти миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкий обмін полоненими”, — написав Орбан.

За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито відкинув цю пропозицію.

“Ми зробили все, що могли!” — підсумував угорський прем’єр.