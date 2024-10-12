Опитування: Трамп випереджає Камалу Гарріс у питанні про врегулювання воєн в Ізраїлі та Україні

Колишній президент-республіканець Дональд Трамп має перевагу перед віцепрезиденткою-демократкою Камалою Гарріс у питанні про те, хто краще проведе країну через війну в Україні та на Близькому Сході, показало опитування громадської думки, проведене Wall Street Journal у семи хитких штатах, пише Reuters.

Згідно з опублікованим у п’ятницю опитуванням, у семи штатах, де в листопаді відбудуться президентські вибори, Гарріс і Трамп мають рівні показники загальної підтримки.

Опитування показало, що Гарріс має незначну перевагу у 2 відсоткові пункти в Аризоні, Джорджії та Мічигані, Трамп – 6 пунктів у Неваді та 1 у Пенсільванії, а в Північній Кароліні та Вісконсині ці два кандидати рівні. Опитування 600 зареєстрованих виборців у кожному штаті, проведене 28 вересня – 8 жовтня, мало похибку в 4 відсоткові пункти в кожному штаті.

Результати опитування повторюють результати інших опитувань, що відображають напружені перегони перед виборами 5 листопада, оскільки американцям доводиться розв’язувати проблеми економіки, імміграції, прав жінок і демократичних цінностей нації, обираючи між двома кандидатами.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене цього тижня, також показало, що Трамп і Харріс перебувають у тісних перегонах на національному рівні, причому Харріс із невеликою перевагою – 46% проти 43%.

Опитування виборців у хитких штатах можуть бути важливим показником з огляду на те, що результати голосування в Колегії виборників визначатимуть переможця від штату до штату, а сім штатів, які вагаються, ймовірно, стануть вирішальними.

Гарріс отримає мінімальну більшість голосів у Колегії виборників, якщо переможе в тих штатах, де вона має перевагу за результатами опитування WSJ.

Згідно з опитуванням WSJ, Трамп випереджає Гарріс у семи штатах 50 % до 39 % у питанні про те, хто найкраще впорається з війною Росії в Україні. Трамп також має перевагу над Гарріс у 48% до 33% у питанні про те, хто краще впорається з війною між Ізраїлем і Хамасом.

Більшість виборців заявили, що підтримують Трампа в питаннях економіки та імміграції, тоді як більша кількість виборців вважають, що Гарріс краще впорається з питаннями житла, охорони здоров’я та турботи про таких людей, як вони, показало опитування WSJ.