Опитування: 35% росіян вважають помилкою вторгнення в Україну, стільки ж хочуть війни за будь-яку ціну

Більше третини росіян, 35 відсотків, згідно з соціологічним опитуванням компанії Russian Field, скасували б рішення про вторгнення російських військ в Україну, ухвалене Володимиром Путіним 24 лютого минулого року, якби вони мали таку можливість.

Видання The Moscow Times зазначає, що для таких настроїв це рекордний показник: у перші місяці війни проти рішення воювати з Україною виступали від 26 до 28 відсотків респондентів, у грудні минулого року – 33 відсотки.

Зазначається також, що частка тих, хто “не скасовував би” рішення вторгнутися в Україну, вперше впала нижче половини від числа опитаних, склавши сорок дев’ять відсотків.

Згідно з опитуванням, найбільш антивоєнні настрої панують серед молоді віком від 18 до 24 років, а підтримка війни найбільш популярна у чоловіків віком від 45 років.

Що ще відомо з опитування:

Кількість прихильників воєнних дій (45%) та прихильників переходу до мирних переговорів (44%) практично зрівнялася.

39% респондентів виступають за перехід до наступальних дій, 30% – за утримання поточних позицій, 12% – за виведення військ, 15% – не можуть відповісти.

Якщо для продовження війни буде потрібна друга хвиля мобілізації, кількість прихильників переговорів зростає до 54%, але 35% опитаних виступають за продовження війни за будь-яку ціну.

62% опитаних не відчувають особистої небезпеки у зв’язку із війною, 36% відчувають із цього приводу побоювання.

Більшість респондентів (44%) вважає, що в руйнуванні Каховської ГЕС винна Україна.

73% опитаних вважають, що країна зараз рухається у правильному напрямку, а неправильним її нинішній шлях називає 16% опитаних.

40% опитаних кажуть, що особисто втомилися від новин про перебіг війни, 55% втоми не відчувають.

Успішною оборону Білгородської області називає 39% опитаних, неуспішною – 30%.

46% опитаних довіряють офіційним даним, 45% вважають, що їм не можна довіряти.

Якщо Путін оголосить завтра про наступ на Київ, його підтримає 64% опитаних, не підтримає 23%, якщо Путін завтра оголосить про мирні переговори, це підтримає 72%, а не підтримає 20%.

35% опитаних, якби могли, скасували саме рішення про початок війни в минулому, 45% не скасували б.

88% опитаних не відмовилися від спілкування із близькими інших поглядів.

Дослідники зазначають, що, як і в минулі рази, велика частка відмов: у нинішньому опитуванні вона склала 79,2% (тобто, на кожну одну людину, яка погодилася відповідати на запитання, було 5 осіб, які відповідати в принципі відмовилися).