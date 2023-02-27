Оприлюднено зміст 10-го пакету антиросійських санкцій

На брифінгу в Брюсселі оголосили зміст 10-го пакету санкцій ЄС за війну РФ проти України, який було ухвалено минулими вихідними. Стало відомо, що ЄС заборонить громадянам РФ обіймати посади в органах правління підприємств критичної інфраструктури на території Євросоюзу, а також закриє доступ російським компаніям до газосховищ у країнах ЄС, передає DW.

Крім того, Євросоюз запроваджує нові правила звітності про заморожені активи – тепер вони поширюються не лише на приватні, а й на державні активи РФ. У такий спосіб Брюссель має намір ідентифікувати їхнє місцезнаходження.

Запроваджується також обов’язок звітувати про спроби продажу активів напередодні запровадження санкції внаслідок витоку інформації. Її порушення може призвести до кримінальних наслідків, сказав високопосадовець ЄС на брифінгу у Брюсселі.

Від чартерних компаній вимагатимуть додаткову інформацію, щоб запобігти в’їзду в ЄС росіян, які перебувають під санкціями.

Буде накладено заборону на транзит до третіх країн товарів подвійного призначення з ЄС, щоб не допустити їхнього потрапляння до Росії і в результаті на полі бою в Україні, зазначається далі.

Ембарго накладено на російський бітум та асфальт, а також на синтетичний каучук. Для останнього працює перехідний період у 16 місяців, щоб його країни, що закуповують, могли поступово перейти на закупівлі в інших постачальників.

Серед пропагандистів під санкції потрапили RT та Sputnik арабською мовою, медіагрупа “Патріот” Євгенія Пригожина, члени “Роскомнагляду”, а також окремі співробітники ЗМІ, їхні імена поки не називаються.

Крім того, штрафні заходи торкнулися іранських компаній, які закуповували товари, які використовували армію РФ в Україні, а також компанії в Дубаї, що належить “Сєвкомфлоту”.

Санкційний список поповнили члени Радфеду, 12 високопосадовців Міноборони РФ, командири ПВК Вагнера, які штурмували Соледар, особи, які причетні до депортації українських дітей та “влада” на окупованих РФ територіях України.