OpenAI звільнив генерального директора Сема Альтмана

Правління компанії-розробника ChatGPT у п’ятницю звільнило генерального директора OpenAI Сема Альтмана, викликав шок у технологічній індустрії, пише Reuters.

Головний технічний директор OpenAI Міра Мураті виконуватиме обов’язки тимчасового генерального директора, повідомила компанія, додавши, що вона проведе офіційний пошук постійного генерального директора.

«Відхід Альтмана відбувся після процесу обговорення правлінням, яке дійшло висновку, що він не був завжди відвертим у спілкуванні з радою, що перешкоджає її здатності виконувати свої обов’язки», — йдеться в блозі OpenAI.

Президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман, який пішов з посади голови правління в рамках перестановки керівництва, залишив компанію, про що він оголосив на платформі обміну повідомленнями X увечері в п’ятницю. «Грунтуючись на сьогоднішніх новинах, я звільнився», — написав він.

Звільнення приголомшило багатьох співробітників, які дізналися про раптову зміну керівництва з внутрішнього повідомлення та публічного блогу компанії. Це також стало несподіванкою для Альтмана та Брокмана, які дізналися про рішення правління протягом кількох хвилин після оголошення, сказав Брокман.

«Ми теж все ще намагаємося з’ясувати, що саме сталося», – написав він у X, додавши: «У нас все буде добре. Незабаром буде більше».

Правління з чотирьох осіб тепер складається з трьох незалежних директорів, які не володіють капіталом OpenAI, і його головного наукового співробітника Іллі Суцкевера.

Як відомо, OpenAI є одним із найшвидше зростаючих програмних додатків у світі.