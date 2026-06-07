OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT за всю історію

Компанія OpenAI готує масштабну трансформацію ChatGPT напередодні очікуваного виходу на біржу, щоб посилити конкуренцію з іншими розробниками штучного інтелекту, зокрема Anthropic. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чинних і колишніх співробітників компанії, пише Bloomberg.

За даними видання, OpenAI планує перетворити ChatGPT із класичного чат-бота для відповідей на запитання на багатофункціональний «суперзастосунок». Очікується, що перші зміни почнуть впроваджуватися вже найближчими тижнями.

У компанії вважають, що майбутнє штучного інтелекту належить автономним агентам, здатним виконувати складні багатокрокові завдання, а не лише генерувати відповіді на запити користувачів. Серед таких функцій називають бронювання подорожей, керування календарем та інші повсякденні завдання.

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Реорганізація передбачає оновлення інтерфейсів вебверсії та мобільного застосунку ChatGPT. Також планується інтеграція нових інструментів для програмування, генерації зображень і сервісів партнерів, серед яких називаються Canva та Booking.com.

Окрему роль у новій стратегії відіграє продукт Codex для написання програмного коду. За інформацією Financial Times, після запуску його щотижнева аудиторія зросла більш ніж у шість разів і перевищила 5 мільйонів активних користувачів.

Видання також повідомляє, що близько 40% доходів OpenAI зараз забезпечують два мільйони корпоративних клієнтів компанії. До кінця року цей показник може зрости до 50%.

Заради реалізації нової стратегії компанія нібито відклала розвиток деяких продуктів, орієнтованих на масового споживача, зокрема сервісу генерації відео, який був представлений менш ніж рік тому.

Раніше видання The Information повідомляло, що OpenAI планує найближчими тижнями об’єднати Codex і ChatGPT в єдину платформу, яка фактично працюватиме як універсальний «суперзастосунок» для користувачів.