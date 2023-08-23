ООН та партнери збирають 268 млн доларів на підтримку України в зимовий період

Організація Об’єднаних Націй спільно з партнерами оголосила ініціативу щодо збору 268 млн доларів на підтримку понад 1,3 млн українців цієї зими.

Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

За його словами, ООН разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці.

“Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи”, – пояснив Дюжаррік.

Він зазначив, що внаслідок війни “серйозно пошкоджено” будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру, що наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня.

Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, “аби вони могли оплачувати оренду житла чи комунальні послуги”. Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення, додав речник Генсека.

Також Дюжаррік підкреслив, що цієї зими в ООН надаватимуть пріоритет аварійному ремонту будинків у прифронтових громадах, а також доправлятимуть туди одяг, опалювальні прилади й “інші зимові товари”.