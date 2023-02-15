Суспільство

ООН просить виділити 5,6 мільярда доларів на допомогу Україні

15 Лютого 2023 12:06
27
читать на русском →
біженці, гуманітарна допомога, оон

Організація Об’єднаних Націй заявила 15 лютого, що для надання гуманітарної допомоги Україні та мільйонам людей, які виїхали з країни, необхідно 5,6 мільярда доларів. Майже через рік після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ООН підрахувала, що 21,8 мільйона українців зараз потребують гуманітарної допомоги.

«Війна продовжує щодня спричиняти смерть, руйнування та переміщення людей у приголомшливих масштабах. Ми повинні зробити все можливе, щоб охопити найбільш важкодоступних громади, включно з тими, які перебувають поблизу лінії фронту. Страждання українського народу далекі від завершення – він продовжує потребувати міжнародної підтримки», — цитує агенція France-Presse голову гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс.

Потреби настільки великі, що гуманітарні організації не можуть охопити всіх, але ООН заявила, що 5,6 мільярда доларів дозволять охопити 15,3 мільйона людей, які цього найбільше потребують. З цієї суми 1,7 мільярда доларів необхідно для допомоги понад чотирьом мільйонам українських біженців, які перебувають у Східній Європі.

Більша частина цього фінансового ресурсу піде до Польщі, яка прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців, і Молдови, основної транзитної країни, звідки українці прямують далі до Європи.

За даними ООН, жінки та діти становлять близько 86% від загального числа біженців.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 13:46
16

ЄС створив робочу групу щодо передачі Україні російських активів
15 Лютого 2023 14:12
18

Не менше 12 поранених унаслідок удару окупантів по багатоповерхівці у Покровську
15 Лютого 2023 12:58
76

Два нардепи-втікачі прислали в Раду заяви про складання повноважень
15 Лютого 2023 12:06
27

ООН просить виділити 5,6 мільярда доларів на допомогу Україні
15 Лютого 2023 11:48
83

NYT: головною проблемою на війні в Україні став дефіцит боєприпасів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки