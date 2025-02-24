Генасамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни РФ проти України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, запропоновану Україною та ЄС, яка присвячена третій річниці війни Росії проти України під назвою “Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні”.

За цю резолюцію проголосували 93 країни, 18 – були проти, а 65 утрималися.

У документі Генасамблея підтверджує свою підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також наголошується, що “жодне територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним”.

Також, Генасамблея 89 голосами “за” підтримала і проєкт резолюції щодо України, поданий США. У його початковому тексті не вказувалося, що Росія є агресором, також там не містився заклик до РФ вивести її війська з окупованих територій.

Напередодні з’явилася інформація, що Сполучені Штати вперше відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН із засудженням російської агресії та підтримкою України.

Два джерела FT розповіли, що представники США закликали відкликати резолюцію, яку підготували Україна та ЄС. Влада США розробила свій варіант резолюції, в якій дії України прирівняли до дій Росії, а також висловили скорботу з приводу “трагічної загибелі людей під час конфлікту між Росією та Україною”.