Політика

США пропонують альтернативну резолюцію ООН, в якій прирівнюють дії України до дій РФ, – FT
24 Лютого 2025 16:08
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Засідання Генасамблеї ООН / Фото: МЗС України
Засідання Генасамблеї ООН / Фото: МЗС України

США і Євросоюз підготували проєкти резолюцій, що конкурують один з одним, у яких розійшлися в думках щодо звинувачень Росії у нападі на Україну, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел видання, Євросоюз спільно з Україною підготували резолюцію, у якій засудили вторгнення військ РФ. Резолюцію винесуть на голосування 193 членів ООН 24 лютого.

Два джерела FT розповіли, що представники США закликали відкликати резолюцію, яку підготували Україна та ЄС. Влада США розробила свій варіант резолюції, в якій дії України прирівняли до дій Росії, а також висловили скорботу з приводу “трагічної загибелі людей під час конфлікту між Росією та Україною”.

За словами офіційних осіб, протистояння може дійти до Ради безпеки ООН, причому США, можливо, стануть на бік Росії та Китаю, тоді як країни Західної Європи підтримають Україну.

Голосування в Радбезі відбудеться 24 лютого.


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