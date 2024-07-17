Суспільство

Оновити дані у додатку “Резерві+” можна і після 16 липня
17 Липня 2024 15:52
мобілізація
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону / Фото: УНІАН

В Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці”, – сказала вона.

Але, як зазначила заступниця міністра, відповідальність за порушення закону не зникає.

Як зазначила Черногоренко, “Резерв+” подолав позначку в 3,4 млн оновлень. При цьому, за її даними, з цих 3,4 млн – 83,5 тисяч оновлень були зроблені за кордоном.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
17 Липня 2024 15:02

Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ
17 Липня 2024 14:30

Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  
17 Липня 2024 12:46

У 2025 році Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України 
17 Липня 2024 11:37

Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки