Оновити дані у додатку “Резерві+” можна і після 16 липня

В Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці”, – сказала вона.

Але, як зазначила заступниця міністра, відповідальність за порушення закону не зникає.

Як зазначила Черногоренко, “Резерв+” подолав позначку в 3,4 млн оновлень. При цьому, за її даними, з цих 3,4 млн – 83,5 тисяч оновлень були зроблені за кордоном.